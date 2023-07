Rund anderthalb Jahre ist es nun her, dass Friedrich Kardinal Wetter Fehlverhalten in über 20 Fällen in Verbindung mit Missbrauchsfällen vorgeworfen wurde. Seitdem steht die Frage im Raum, wie es mit dem nach ihm benannten Platz auf dem Gelände der katholischen Marienkirchen-Gemeinde weitergeht. In diesem Zusammenhang waren Vertreter der Pfarrei Mariä Himmelfahrt waren bei der jüngsten Sitzung zu Gast beim Betroffenenbeirat im Bistum Speyer zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs.

Dabei, so berichtet Dekan Axel Brecht zusammen mit dem Beirat, seien weitere Schritte vereinbart worden. „So wird in einer der nächsten Pfarreiratssitzungen ein Vertreter des Betroffenenbeirates aus seiner Perspektive Impulse in die Debatte einbringen. In einem der dann folgenden Sonntagsgottesdienste ist ein Predigtgespräch über diesen Austausch angedacht“, kündigt Brecht an. Ziel sei es, einen Prozess darüber zu starten, „wie mit der Benennung des Platzes und Möglichkeiten des Gedenkens verantwortungsvoll umzugehen ist“. Inhalt des Austauschs zwischen Pfarreivertretern und dem Beirat seien auch die Betroffenenperspektive bei Aufarbeitung von Missbrauch und kirchlichen Präventionsmaßnahmen gewesen.

Wetter als Beschuldigter vernommen

Zurzeit werden auf Diözesanebene Grundlinien für die Gedenk- und Erinnerungskultur im Bistum Speyer gemeinsam mit dem Betroffenenbeirat und der Unabhängigen Aufarbeitungskommission erarbeitet, die in den Meinungsbildungsprozess in Landau mit einfließen werden, kündigt Brecht weiter an. Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Landau habe als eine der ersten Pfarreien in der Diözese Speyer ihr Institutionelles Schutzkonzept in Kraft gesetzt und verpflichtet Mitarbeitende in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit zu einem wertschätzenden, respektvollen und achtsamen Umgang miteinander.

Kardinal Wetter war in dem im Januar 2022 veröffentlichten Gutachten der Münchener Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl für das Erzbistum München und Freising für die Jahre 1945 bis 2019 schwer belastet worden. Im „Fall 26“ des Gutachtens sei Wetter von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter vernommen worden, berichtete die Süddeutsche Zeitung im März.