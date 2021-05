Das Dorf Queidersbach bei Kaiserslautern hat es in die New York Times geschafft. Der Anlass ist unrühmlich: Nach einer wohl rassistischen Morddrohung hat das Bistum Speyer den farbigen Pfarrer Patrick Asomugha abberufen. Der Landauer Pfarrer Constantin Panu kennt den Geistlichen. Fühlt er sich noch sicher?

Patrick Asomugha ist ein beliebter Pfarrer, sagt Constantin Panu. Das weiß er aus eigener Anschauung – er war schließlich bei Asomughas Amtseinführung in Queidersbach dabei. Kennengelernt haben sich die beiden in der Südpfalz: Bis zu seinem Wechsel 2017 in die Westpfalz war Asomugha in der Pfarrerei Heilig Christophorus in Wörth am Standort Hagenbach. Panu habe ihn vor rund drei Jahren ermutigt, für die Stelle im Kreis Kaiserslautern zu kandidieren, sagt der Pfarrer in der Pfarrei Heiliger Augustinus im Landauer Horst. Eigentlich eine gute Entscheidung: Asomugha sei auch in seiner neuen Gemeinde sehr beliebt, er sei freundlich empfangen worden. Das ist Vergangenheit.

Morddrohung auf Garage

Am Montag hat das katholische Bistum Speyer Patrick Asomugha, Pfarrer in Queidersbach im Kreis Kaiserslautern, abberufen. „Die Sorge um den Schutz und die Gesundheit von Pfarrer Asomugha macht diesen Schritt unumgänglich“, erläuterte Generalvikar Andreas Sturm in einer Pressemitteilung. Asomugha und die Kirche hätten diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Der Grund: Es gab mehrere vermutlich rechtsextrem motivierte Angriffe und Drohungen gegen den Pfarrer. So wurden im September 2019 die Reifen seines Wagens zerstochen. Im März wurde dann die Zahl 187 auf seine Garage gesprüht – das ist der Paragraf für Mord im kalifornischen Strafgesetzbuch. Bekannt wurde der Code durch die Popkultur. Nach dieser, wohl von Rassisten hinterlassenen Morddrohung zogen Pfarrer und Kirche die Reißleine.

„Man weiß nie ...“

Der Landauer Pfarrer Panu kann die Entscheidung nachvollziehen. Es sei schließlich nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen, also hätten Kirche und Asomugha eine „gute“ Entscheidung getroffen. Der freundliche Empfang vor drei Jahren war keine Eintagsfliege. Pfarrer Asomugah sei von seiner Gemeinde unterstützt und zum Durchhalten aufgefordert worden, sagt Panu, aber die Drohungen seien vielleicht von Neonazis gekommen. „Man weiß nie, ob die eines Tages kommen und was Schlimmes machen.“

Viele Vorurteile

Auch die Südpfalz ist nicht frei von rassistischen Umtrieben. So gibt es hier seit rund zwei Jahren regelmäßige Demos von Rechtsextremisten – derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochen. Er sei nicht bedroht worden, erzählt Panu. Im Gegenteil: „Ich fühle mich sehr geschätzt.“ Die Gläubigen in Landau seien sehr nette Menschen. Auch deshalb sei er länger geblieben. Er habe hier eigentlich nur studieren wollen. Nach drei bis vier Jahren habe er sich dann aber der Menschen wegen entschlossen, zu bleiben. Der 69-Jährige aus der heutigen Demokratischen Republik Kongo ist schon rund 20 Jahre in der Südpfalz und einer von zwei Pfarrern in Landau, die aus Afrika stammen.

Aber: Viele hätten Vorurteile über Afrika. Gerade die verbreiteten Klischees verwunderten ihn. Zum Beispiel heiße es: Afrika sei so arm, da stünden nur Hütten, es gebe keine Städte. Auch Aussagen wie „Ich war im Urlaub in Italien, Tunesien und in Afrika“ verdeutlichten das Problem. Afrika werde nicht als vielfältiger Kontinent wahrgenommen. „Das kommt aus einer früheren Zeit.“

Unzufriedenheit auf Ausländer abgeschoben

Kleinere rassistische Vorfälle habe er schon erlebt: Manchmal grüßten ihn Menschen nicht zurück oder antworteten ihm nicht, aber damit habe es sich. „Rassisten sind Menschen, die innerlich unzufrieden sind über ihren Platz in der Gesellschaft.“ Seiner Erfahrung nach seien es eher die Armen, die zu fremdenfeindlichen Einstellungen neigten. Diese Unzufriedenheit mit sich selbst und dem eigenen Leben würde dann einfach auf die Ausländer geschoben. „Die Deutschen, die mit sich zufrieden sind, haben weniger rassistische Einstellungen.“ Zudem sei Rassismus ein weltweites Problem. Auch Afrikaner seien nicht frei davon. So werde gerne die Schuld für Probleme auf die Weißen geschoben. Diese hätten in einigen Regionen des schwarzen Kontinents einen schweren Stand. Das sei eine Folge der Kolonialzeit, sagt Panu.

Was den Prediger mehr belastet als der Rassismus ist der fehlende Kontakt zu seiner Gemeinde. Seit einigen Wochen werden keine Gottesdienste mehr gefeiert – ebenfalls wegen der Corona-Pandemie. Gerade Ostern „war sehr traurig“. Das Fest der Auferstehung Jesu Christi ist das höchste Fest im christlichen Glaubenskalender. Es seien zwei Freunde gekommen, er habe das Fest in einer kleinen Gemeinschaft feiern können. „Das hat mich mit Freude erfüllt.“

Handelt die erste Predigt von Rassismus?

Pfarrer Panu ist unschlüssig, ob die Kirchen trotz Corona hätten geöffnet bleiben sollen. „Die Kirchen werden heutzutage nicht so stark beansprucht“, gibt er zu bedenken. 20 Personen für Gottesdienste zuzulassen hätte seiner Ansicht nach gepasst, man hätte auch für den notwendigen Sicherheitsabstand sorgen können. Aber auf der anderen Seite könne eben keine 100-prozentige Sicherheit geboten werden. „Hätten wir aufgelassen und es wäre etwas passiert ...“

Er freut sich schon auf den ersten Gottesdienst nach der Öffnung. Was er genau sagen werde, hänge davon ab, wann er seine Gemeinde wieder begrüßen könne. Sicherlich werde er Gott loben und die Leute dazu einladen, sich bei dem Herrn zu bedanken, dass sie die Pandemie überstanden haben. Dann würde er der Toten gedenken. „Ich weiß nicht, ob ich dann etwas zu Rassismus sage.“ Es lohne sich eigentlich nicht, Rassisten Aufmerksamkeit zu schenken.