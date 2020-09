Für Mittwoch sind gleich zwei Demonstrationen in Landau mit Bezug zur RHEINPFALZ-Berichterstattung über die rechtsextreme Förderlehrerin Myriam Kern angemeldet. Die Kundgebung „Solidarität mit Medienopfer“ startet um 11 Uhr vor dem Gebäude der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Landau in der Ostbahnstraße, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Ab circa 13 Uhr wollen die Teilnehmer zum Rathaus ziehen. Dort soll die Demo gegen 15 Uhr enden. Der Veranstalter rechnet laut Stadt mit 15 Personen.

Demo für Pressefreiheit

Bereits um 10 Uhr soll in der Nähe der Redaktion, ebenfalls in der Ostbahnstraße, eine Demo „für Pressefreiheit und gegen Rassismus in Schulen“ starten. Die Anmelder rechnen laut Stadt mit rund 80 Teilnehmern.

Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet?

Die als „Stimme von Kandel“ bekannte Myriam Kern war von der Schulbehörde zum Beginn des aktuellen Schuljahrs nach Landau versetzt worden. Die RHEINPFALZ hatte über Proteste von Eltern und Lokalpolitikern berichtet. Nachdem an drei Schulen der Schulfrieden gestört war, wurde Kern am 31. August von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit Sitz in Trier aus den Schulen genommen. Sie bekam andere Aufgaben zugeteilt. Ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet werde, stehe noch nicht fest, teilt die Behörde auf Anfrage mit.