Ein 62-jähriger Neustadter hat gegen das Urteil des Landauer Landgerichts vom 18. April zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung unter anderem wegen der Entführung und des sexuellen Missbrauchs einer Zehnjährigen in Edenkoben Revision eingelegt. Damit ist das Urteil weiterhin nicht rechtskräftig, teilt ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilte Angeklagte soll das Mädchen am 11. September 2023 auf dem Schulweg in sein Auto gezerrt und missbraucht haben. Nach einer wilden Verfolgungsfahrt wurde der Mann festgenommen und das Kind befreit. Der 62-Jährige hatte die Tat zu Prozessbeginn eingeräumt. Nach der Urteilsverkündung hatte seine Pflichtverteidigerin bereits angekündigt, auf Wunsch ihres Mandanten die Revision einzulegen.