Auch die Stadt Landau beteiligt sich mit einem abwechslungsreichen Programm an der „Fairen Woche“, die in Kürze beginnt.

„Fair. Und kein Grad mehr!“ lautet das Motto der bundesweiten Aktion, die vom 13. bis zum 27. September geht. Auftakt in Landau ist bereits am Samstag, 7. September 14 Uhr, auf dem Kirchplatz St. Albert. Dort laden die Kirchengemeinden Matthäus und St. Albert zum ökumenischen Schöpfungstag zum Thema „Nachhaltigkeit erleben“ ein.

Was alles geboten wird

In der Fairen Woche gibt es diverse Veranstaltungen. So gibt es am Freitag, 13. September, von 15 bis 19 Uhr im protestantischen Gemeindehaus einem Trommelworkshop. Am Aktionsstand der Steuerungsgruppe Fairtrade wird von 18.30 bis 20 Uhr unter anderem eine Verkostung von fairem Orangensaft angeboten. Die Steuerungsgruppe wird vom 19. bis zum 28. September eine Galerie des Engagements lokale Projekte und Aktionen in der Stadtbibliothek vorstellen.

Im Weltladen in der Kugelgartenstraße 18a informiert über den gesamten Zeitraum ein gedeckter Frühstückstisch über die Klimabilanzen der Zutaten. Bei der Klimalotterie können sich Besucher spielerisch mit dem Thema „Verzicht – Beitrag zu einem besseren Klima?!“ beschäftigen. Außerdem startet am Samstag, 14. September, die Klimawette „Fair und kein Gramm mehr“. Wettgegnerin ist die Leiterin der Klimastabsstelle der Stadt Landau, Jenni Follmann.

Hintergründe zur Fairen Woche

Am Samstag, 14. September, um 11 Uhr gibt es einen Marktgebet in der Stiftskirche. Am Samstag, 21. September, 16 Uhr gibt es eine faire Modenschau bei Ethikette in der Gerberstraße 27. Von Dienstag, 24. September, bis Samstag, 28. September, gibt es einen Second-Hand-Pop-up im Geschäft Weltherz in der Theaterstraße 20.

Die Faire Woche wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband und Fairtrade Deutschland. Die Stadt Landau darf sich seit 2018 Fairtrade Stadt nennen. Dem Kreis der Unterstützer der Fairtrade-Initiative gehören mittlerweile 38 Unternehmen und Institutionen an. Weitere Infos gibt es bei Annette Liebel von der Lokalen Agende beim städtischen Umweltamt, Telefon 06341 133502, E-Mail: annette.liebel@landau.de.