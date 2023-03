Neuestes Mitglied im Unterstützerkreis der Kampagne Fairtrade ist Gruner’s Gute Fahrräder, Werkstatt und Atelier für Zweiräder, in der Trappengasse in Landau. Gemeinsam mit Annette Liebel von der Lokalen Agenda beim städtischen Umweltamt und Pfarrer Jürgen Leonhard von der Stiftskirchengemeinde – beide Mitglied in der Fairtrade-Steuerungsgruppe – hat Bürgermeister Maximilian Ingenthron Inhaber Andreas Gruner die Urkunde übergeben. Das Radgeschäft ist das 35. Unternehmen, das sich der guten Sache angeschlossen hat, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht.

Landau ist seit 2018 Fairtrade-Stadt. Alle zwei Jahre muss durch den Trägerverein Fairtrade Deutschland eine Rezertifizierung erfolgen, zuletzt war dies im Frühjahr 2022 der Fall. Der lokalen Steuerungsgruppe gehören unter anderem die Lokale Agenda beim städtischen Umweltamt, die Unternehmensgruppe Kissel, der Verein Partnerschaft Faire Welt, die protestantische Stiftskirchengemeinde und die katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt an.

Interessierte Personen, Vereine, Organisationen, Institutionen und Unternehmen, die ebenfalls an einer Zusammenarbeit der Landauer Fairtrade-Kampagne interessiert sind, können direkt an die Stadtverwaltung wenden. Ansprechpartnerin ist Annette Liebel: annette.liebel@landau.de, Telefon 06341 133502.