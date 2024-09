Der Landauer Weltladen macht mit einer Aktion auf die bundesweite Faire Woche aufmerksam, die herausstellen will, dass fairer Handel auch ein Beitrag zum Klimaschutz ist. Das Landauer Team wettet mit Jenni Follmann, Leiterin der Klimastabsstelle der Stadt, dass es vom 14. bis 28. September mehr Fairtrade-Ware verkauft, als Jenni Follmann wiegt. Gewinnt der Weltladen, spendet Follmann 100 Euro ein Regenwaldinstitut in Hetzerath. Gewinnt Follmann, unterstützt der Weltladen den Klimarat der Stadt Landau mit 100 Euro. Die Aktion startet am Samstag, 14. September um 11 Uhr im Weltladen, wo eine historische Kartoffelwaage voller Waren aufgestellt ist, die zum Ende der Aktion leergekauft sein soll.