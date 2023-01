Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag in einem Anwesen in der Wappenschmiedstraße in Pleisweiler-Oberhofen aus einem in der Garage abgestellten Wagen den Fahrzeugschlüssel und die Garagentorfernbedienung gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Anwohner zwar durch einen Lichtstrahl aufgeweckt und hatte das Haus überprüft. Doch weil er nichts Ungewöhnliches feststellte, ging er wieder ins Bett. Dass jemand eingebrochen war, bemerkte er erst am nächsten Morgen. Die Haustür war offen, zudem hatte der Täter den Kellerraum durchwühlt. In der selben Nacht hatte in der Schlossstraße die Überwachungskamera eines Wohnanwesens eine männliche Person in dunkler Kleidung gefilmt, welche die Hofeinfahrt betrat und sich vor die Kellertür begab, anschließend aber fortging. Was genau die Person dort beabsichtigte, ist nicht bekannt. Eingebrochen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 06343 93340 entgegen.