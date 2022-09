Auf der A65 haben sich am frühen Freitagabend gegen 18.09 Uhr im Baustellenbereich in Richtung Ludwigshafen zwei Fahrzeug ineinander verkeilt, teilt die Polizei mit. Den Unfall verursachte ein 31-jähriger Autofahrer kurz nach der Auffahrt Landau-Zentrum, da er zu spät erkannte, dass ein vor ihm fahrender 55-jährige Lkw-Fahrer seinen Laster verkehrsbedingt abbremsen musste. Am Auto des 31-Jährigen entstand Totalschaden. Seine 24-jährige, schwangere Lebensgefährtin , die sich ebenfalls im Wagen befand und er selbst wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Wegen des Unfalls musste die A65 teilweise voll gesperrt werden.