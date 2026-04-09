Ein Kleintransporter ist am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr auf dem Gelände einer Firma in Herxheim in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer, das sich durch auslaufende Betriebsstoffe rasch ausbreitete, auf zwei Reisebusse und ein Auto über. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zur Klärung der Brandursache setzt die Staatsanwaltschaft Landau einen Gutachter ein.