Wie die Polizei mitteilt, hat am frühen Sonntagmorgen ein 34-jähriger Mann mit seinem Wagen die Fahrbahn mit den Bahngleisen verwechselt. Der Mann war gegen 5 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Godramstein unterwegs. Er bog dann bei dem dortigen Bahnübergang auf die Bahngleise in Fahrtrichtung Annweiler ab. Dort fuhr sich der 34-jährige mit seinem Fahrzeug im Gleisbett fest. Da er einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen. Das Fahrzeug des 34-Jährigen musste durch einen Abschleppdienst von den Gleisen gezogen werden. Der Bahnverkehr war laut Polizei nicht beeinträchtigt.