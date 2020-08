Unmittelbar vor der Haustür eines Anwesen in der Schulstraße in Dörrenbach hat am Dienstag gegen 11 Uhr ein Fahrzeug gebrannt. Wie die Polizei berichtet, kam es im Motorraum des Toyota Kleinwagens zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Dörrenbach konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist noch ungeklärt. An der Fahrzeugfront entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 1000 Euro.