Ein Unbekannter ist nach einem Unfall am Sonntag gegen 11.25 Uhr in der Hindenburgstraße in Billigheim einfach Richtung Barbelroth weggefahren. Wie die Polizei mitteilt, wartete ein 62-Jähriger in seinem Ford kurz vor dem Ortsausgang. Der Unbekannte streifte den Ford entlang der kompletten linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei circa 3500 Euro. Ein Unfallzeuge sagte, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen älteren Volvo mit SÜW- oder GER-Kennzeichen gehandelt haben soll. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.