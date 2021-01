500 Euro muss ein 25-Jähriger zahlen, den die Polizei in der Nacht auf Samstag bei einer Verkehrskontrolle in Landau aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben war wegen eines defekten Scheinwerfers an seinem Wagen aufgefallen, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Laut Polizei erwartet ihn neben einer Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.