Neue Autos, neue Mitarbeiter, neue Filiale – und das alles trotz Corona? Die Fahrschule Keys hat sich mit der zweiten Filiale in Landau neu aufgestellt. Am Samstag wird sie eröffnet. Eine besondere Rolle soll dabei ein Elektrowagen spielen.

Acht Wochen keine Einnahmen aufgrund von Corona. So ging es vielen Betrieben. Viele mussten auch dauerhaft schließen, viele weitere haben nach der Öffnung noch zu kämpfen. Nicht so die Fahrschule Keys. Diese hat die Corona-Pause genutzt, um sich neu aufzustellen. Sie übernahm die Räumlichkeiten der früheren Fahrschule Travnicek in der Landauer Marktstraße, investierte in neue Fahrzeuge wie etwa einen Tesla und stellte zwei neue Fahrlehrer und eine neue Bürokraft ein. Wie geht das?

„Rücklagen“, sagt Inhaber Mathias Range. „Klar waren auch unsere Fahrlehrer in Kurzarbeit, uns blieb nichts anderes übrig. Seit Mitte Mai läuft es aber wieder normal.“ Normal in Bezug auf die Arbeitszeiten. Auch die Neuanmeldungen, die sich während der Schließungszeit aufgestaut hätten, kämen jetzt zum Zug. Normal sind die Fahrstunden allerdings noch lange nicht. „Wir haben natürlich noch die Maskenpflicht im Auto. Schüler und Lehrer desinfizieren sich vor jeder Stunde die Hände, das Auto wird vorher auch desinfiziert und gelüftet“, berichtet Range, der froh ist, dass die Klimaanlagen der Schulfahrzeuge die Fahrstunden mit Masken einigermaßen erträglich machen. An den Mund-Nasen-Schutz hätten sich seine Mitarbeiter weitestgehend gewöhnt.

Vier Standorte

Mit dem Einzug in die Marktstraße hat die Fahrschule neben Bellheim, Rülzheim und der zweiten Landauer Filiale in der Fortstraße nun vier Standorte. Die beiden Landauer Fahrschulen sind klar aufgeteilt. „In der Fortstraße sind die Unterrichtsräume. Hier findet der Grundunterricht statt. In der Marktstraße ist die Zentrale. Hier werden Anmeldungen und E-Simulator- sowie Motorradstunden gemacht. Außerdem finden hier die Aufbauseminare für Fahranfänger statt“, erklärt Range.

Am Samstag stellt die Fahrschule bei einer Eröffnungsfeier ihre neue Filiale vor. Dort werden unter anderem Beratungsgespräche geführt und der E-Simulator gezeigt, „damit die Leute sich mal ein Bild davon machen können und sehen, dass das keine Playstationaktion ist“, sagt Ulrike Range, die Frau des Inhabers, die die Feier auf die Beine stellt. Vor der Tür soll der neue Tesla Modell 3 stehen, der genauso wie die neu erworbenen Elektroroller einen Eindruck von der Elektromobilität geben soll. Außerdem stellt die Fahrschule ihre neuen Motorräder und ein Gespann für den Anhängerführerschein vor.

Wie viele Luftballons?

Der Tesla wird mit Luftballons gefüllt sein. „Die Besucher können raten, wie viele Luftballons darin sind und etwas gewinnen“, sagt Ulrike Range. Der Preis werde etwas mit dem Tesla zu tun haben. Zur Verpflegung gibt es Crêpes und Getränke. Wer sich an dem Samstag zum Führerschein anmeldet, kann an einem Würfelgewinnspiel teilnehmen, bei dem es Simulatorstunden zu gewinnen gibt.

Termin

Samstag, 1. August, von 10 bis 16 Uhr, Marktstraße 29.