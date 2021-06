Am Samstag, 26. Juni, veranstalten die Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern, der BUND Südpfalz und die französische Naturschutzorganisation Alsace Nature eine Fahrradtour im Grenzbereich Bienwald/Weißenburg. Die widmet sich den Themen Biodiversität und nachhaltige Wasserversorgung. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz Oberotterbach.

Zunächst radelt die Gruppe durch den vor zwölf Jahren vom BUND angelegten und ständig erweiterten Wildkatzenkorridor, den zweiten in Deutschland. Peter Brunck und Armin Osterheld berichten über die Vernetzung der Waldbiotope Bienwald und Pfälzerwald, für die verschiedene Akteure zusammenarbeiten wie Landwirte, Winzer, Forstleute, Naturschützer, Jäger, Wissenschaftler, Kommunalpolitiker und Sportler. Das zweite Thema ist die Wasserversorgung aus dem Grundwasserreservoir unter dem Bienwald. Der Chef der VG-Werke Bad Bergzabern, Martin Engelhard, führt die Teilnehmer an die Brunnenbohrung und zu dem im Bau befindlichen Wasserwerk in Steinfeld, das einer grenzüberschreitenden Wasserversorgung dienen wird. Das deutsch-französische Projekt wird von der EU mitfinanziert. Anmeldung per E-Mail an suedpfalz@bund-rlp.de.