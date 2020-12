Auf dem Parkplatz des McDonald’s-Restaurants in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern hat ein Autofahrer den dortigen Fahrradständer demoliert und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfall bereits am Dienstag zwischen 16.40 und 16.50 Uhr passiert. Ein Pkw, der der Form nach von Zeugen als Familienvan bezeichnet wird, fuhr gegen den vor dem Haupteingang befindlichen Fahrradständer und riss diesen aus der Verankerung. Am Steuer saß offenbar eine Frau, die sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.