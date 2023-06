Eine 59-Jährige hat sich am Sonntagabend beim Bremsen an der Kreuzung Horst-/Dammühlstraße in Landau einen offenen Bruch des Ellenbogens zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, verlor die Radfahrerin das Gleichgewicht und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus.