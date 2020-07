Eine Pedelecfahrerin ist am Mittwochnachmittag auf dem Wirtschaftsweg zwischen der Weinstraße und der L 512 bei Gleisweiler gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, hat die 28-Jährige vermutlich wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr motorisiertes Gefährt verloren. Die Frau, die ohne Fahrradhelm unterwegs war, zog sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.