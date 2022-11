Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) initiiert diesen Freitag, 25. November, zusammen mit der Critical-Mass-Gruppe, die regelmäßig für mehr Radverkehr wirbt und neuralgische Stellen abfährt, eine Mahn- und Gedenkwache an der Stelle des tödlichen Fahrradunfalls im Januar 2021 in der Horststraße. Die Radfahrer starten um 18 Uhr am Untertorplatz vor dem Deutschen Tor. Auslöser sei die Gerichtsverhandlung am Mittwoch gewesen, bei der ein Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden ist. Der ADFC hatte 2021 spontan unter Initiative aller demokratischen Fraktionen der Stadt Landau ein sogenanntes Ghost-Bike am Unfallort installiert. Es ist Ziel der Fahrt und Ort der Mahnwache.

„Unfälle müssen mit allen möglichen Mitteln der Verkehrsplanung vermieden werden“, sagt Rechtsanwalt Andreas Barlang, einer der Initiatoren. Der ADFC-Vorsitzende Michael Schindler sagte am Rande der Verhandlung, dass Einmündungen wie die der Albrecht-Dürer- in die Horststraße nach Möglichkeit mit Schwellen entschärft werden sollten. Dann hätte der Lkw angehalten und auch nicht so schnell wieder beschleunigt. Schindler hält auch Radwege wie den am Unfallort für problematisch. Radfahrer seien dort zwischen dem fließenden Verkehr auf der Fahrbahn und am rechten Rand geparkten Fahrzeugen eingesperrt. Eine stärkere bauliche Abtrennung zwischen Straße und Radweg wäre wünschenswert; Abtrennungen ausschließlich durch Markierungen auf der Fahrbahn seien unzureichend. Zudem sollte Radfahrern nicht mit dem blauen Verkehrsschild Radweg die Benutzung solcher Wege vorgeschrieben werden. Radler sollten auch auf der Fahrbahn fahren dürfen, wenn sie sich dort sicherer fühlen.