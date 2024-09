Fahrraddiebe sind in der Nacht von Freitag auf Samstag auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Langfinger in einer frei zugänglichen Tiefgarage in der Thomas-Nast-Straße in Landau zu. Ein Zeuge beobachtete die beiden Maskierten dabei, wie sie zwei abgeschlossene Fahrräder auf deren Vorderrädern aus der Garage schoben. Nachdem der Zeuge die Täter angesprochen hatte, bedrohten sie ihn. Die Diebe ließen schließlich ein Fahrrad zurück und flüchteten mit dem anderen. Die Polizei hat lediglich eine vage Beschreibung von ihnen vorliegen. Sie sollen 20 bis 35 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Sie trugen dunkle Kleidung und waren mit Mütze und Schal vermummt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.