Gleich zwei Fahrräder sind am Samstagmittag am Landauer Hauptbahnhof in Teilen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren das Mountainbike und das E-Bike zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr an den Fahrradständern abgeschlossen abgestellt. An einem Fahrrad wurde der Vorderreifen geklaut, am anderen alles außer dem Vorderreifen. Hinweise an die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.