Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) fordert mehr Rechtssicherheit für Fahrradfahrende und Kommunen und regt an, Bau und Sicherheit von Radwegen und -straßen zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen.

Der ADFC kritisiert, dass Gerichte Kommunen immer wieder von einer strengen Verpflichtung befreien, ihre Radwege in verkehrssicherem Zustand zu halten und hält dies für das falsche Zeichen, wenn man es mit der Verkehrswende ernst meine. Städte und Gemeinden könnten oder dürften ihre Radwege nicht in ordentlichem Zustand halten, weil die Kosten dafür immer noch als freiwillige Leistungen gelten, nicht als Pflichtaufgabe. Deshalb könne die Kommunalaufsicht entsprechende Ausgaben aus den Haushalten der Kommunen streichen, wenn diese rote Zahlen schreiben.

Der ADFC bezieht sich mit seiner Kritik auf ein Urteil des Landgerichts Frankenthal (Aktenzeichen 3 O 71/22). Das hatte die Schadensersatzklage eines Rennradfahrers aus dem Landkreis Germersheim abgewiesen, der auf einem Radweg über einen Wurzelschaden im Belag gestürzt war. Kein Einzelfall: Im Februar 2023 war ein 55-jähriger Rennradfahrer auf einem Landwirtschaftsweg bei Völkersweiler gestürzt, der aber immerhin mit den Warnhinweisen „Gefährliche Abfahrt“ und „Buckelpiste“ gekennzeichnet war. Im Juli 2022 war ein E-Bike-Fahrer auf einem Wirtschaftsweg zum Silzer See sogar ums Leben gekommen. Nicht ganz vergleichbar: Im Frühsommer 2023 war ein 66-jähriger Radfahrer bei Impflingen über den Bewässerungsschlauch eines Landwirts gestürzt, der nicht mit einer Schlauchbrücke und einem Warnhinweis gesichert war.

Gerichte nehmen Radler in die Pflicht

Dem ADFC-Kreisverband ist es ein Dorn im Auge, dass laut Oberlandesgericht Koblenz (Aktenzeichen: