Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Landauer Stadtgebiet sollen stufenweise mehrere Ampeln modernisiert werden. An der Kreuzung Godramsteiner Straße/Nußdorfer Weg/Hindenburgstraße wurden sie kürzlich umgerüstet. Sie sorgen für mehr Barrierefreiheit, auch das Unfallrisiko sollen sie minimieren. Was haben die Anlagen, was andere nicht haben?

Vielleicht hat es der eine oder andere Landauer schon gemerkt: Wer in diesen Tagen die Godramsteiner Straße in der Nähe des städtischen Klinikums überqueren möchte,