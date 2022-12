An der Baustelle in der Martin-Luther-Straße in Landau ist gegen 4 Uhr morgens vermutlich ein Fahrrad gestohlen worden. Davon geht die Polizei aufgrund einer Zeugenaussage aus, wie sie mitteilt. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.