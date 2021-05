Für eine Fahrrad-Demonstration am kommenden Samstag, 5. Juni, wird die B10 zwischen Landau-Godramstein und Annweiler in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße auf Anfrage mit. Die Südpfälzer sind Teil einer bundesweiten Aktion an diesem Wochenende, bei der eine sozial- und klimagerechte Verkehrswende gefordert werden soll. Die Demo in Landau beginnt am Samstag um 16 Uhr auf dem alten Messplatz. Danach fährt die Gruppe durch die Stadt und bei Godramstein auf die B10. Die Polizei begleitet die Demo auf dem 7,4 Kilometer langen Stück auf der B10 bis Annweiler. Gegen 19 Uhr soll im Annweilerer Stadion eine Abschlusskundgebung sein. Michael Schindler vom ADFC-Kreisverband rechnet als Versammlungsleiter mit 500 Teilnehmern. Die Veranstalter fordern den Ausbau von Radwegen und des Schienenverkehrs.