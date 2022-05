Zu einer Fahrrad-Demo von Kindern und Jugendlichen lädt der Allgemeine Fahrradclub Deutschland (ADFC) für Samstag, 14. Mai, ein. Start der „Kidical Mass“ im Zuge der bundesweiten Aktionstage ist um 15 Uhr am Kreisel nahe des alten Messplatzes in Landau. Laut Simon Fischbach vom ADFC will die Veranstaltung auf den Entwicklungsrückstand im Familien-, Kinder- und Ausbildungsradverkehr Landaus aufmerksam machen.

„Der ADFC mahnt sichere Radinfrastruktur und Freiräume für Kinder, Jugendliche und überhaupt im Ausbildungsstadtverkehr an. Wir unterstützen dabei ausdrücklich die derzeit laufenden und künftig geplanten Verbesserungsmaßnahmen der Stadtverwaltung“, unterstreicht Fischbach. Aufgerufen zur Teilnahme an der Demonstration sind Familien und deren Freunde. Der ADFC hofft auf eine große Gruppe. Die Strecke wird von der Verkehrspolizei gesichert, eigene Ordnungskräfte unterstützen dabei. Die Veranstaltung endet 17 Uhr im Südpark, dem Landesgartenschaugelände.