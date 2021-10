Auch am Edesheimer Bahnhof sollen in Kürze abgesicherte Plätze für hochwertige Räder geschaffen werden. Geplant sind etwa zehn Fahrrad-Boxen, von denen insbesondere Pendler profitieren sollen, die von ihrem Wohnort zum Bahnhaltepunkt fahren, um von dort den Zug in Richtung Landau beziehungsweise Karlsruhe oder Neustadt umzusteigen. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.