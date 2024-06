Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag zwei aneinander gekettete Fahrräder, die am Bahnhofsvorplatz in Edesheim abgestellt und verschlossen waren, gestohlen. Anschließend wurden diese 300 Meter weiter transportiert und im Bereich des Modenbaches zum Teil komplett demontiert, teilt die Polizei mit. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei mehr als 8000 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.