Verschiedene Optionen sind geprüft worden, aber es konnte keine Wende eingeleitet werden. Der Fahrgastverband „Südpfalz mobil“ löst sich auf. Das teilt der Verein in einer Presseerklärung mit.

Der Fahrgastverband hatte sich Mitte der 90er-Jahre gegründet und in dieser Zeit bei zahlreichen Themen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der Stadt Landau, den Landkreisen SÜW und Germersheim und des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd eingebracht. Der Fahrgastverband war darüber hinaus teilweise in der Arbeit der kommunalen Gremien beteiligt und organisierte zudem Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, etwa zum Stadtbus Landau.

Die Ehrenamtlichen sind aber nach einigen Veränderungen zu der Erkenntnis gekommen, dass es sowohl an der grundlegenden Sinnhaftigkeit als auch an den erforderlichen Ressourcen fehlt, um ihre Arbeit fortzuführen. „Trotz aller Anstrengungen sehen wir in vielen Bereichen kein entscheidendes Vorwärtskommen bei der von der Politik so vielbeschworenen Mobilitätswende und Bürgerbeteiligung“, schreibt Magnus Hellmich.

Vorschläge einfach übergangen

Auch nach 30 Jahren scheinen für den Verband manche Ziele, für die er sich eingesetzt hat, unrealistisch zu sein. Auch, weil sich diese aufgrund immer neuer Prüfungen verzögerten. So begleitet der Verein seit seiner Gründung insbesondere die Themen Elektrifizierung der Strecke Neustadt–Landau–Winden–Wörth mit dem zweigleisigen Ausbau Winden–Wörth und die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Landau und Germersheim. „Zumindest im letzten Fall könnte nach vielen Jahren der Prüfung in einiger Zeit eine positive Entscheidung fallen“, heißt es in der Mitteilung. Die Umsetzung des Projektes aber werde noch Jahrzehnte dauern, zumal weitere, vertiefende Prüfungen ausstehen würden.

Ebenso wünschte sich der Fahrgastverband mehr Akzeptanz bei den Kommunen, dem ZÖPNV und der Landesregierung. „Mehrheitlich werden sowohl Vorschläge als auch kritische Anmerkungen nicht akzeptiert oder auch einfach nur übergangen.“