Angegriffen von den Insassen eines vorbeifahrenden SUV wurde in der Nacht auf Samstag um 1 Uhr eine Frau auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Johannes-Kopp-Straße. Hier hatte sie mit mehreren Mitfahrern mit ihrem Auto angehalten, teilt die Polizei mit. Zuerst wurden sie aus dem vorbeifahrenden schwarzen SUV angepöbelt. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die drei der SUV-Insassen ausstiegen und die Fahrerscheibe am Auto der Frau einschlugen. Durch die umherfliegenden Glassplitter erlitt sie laut Polizei leichte Schnittverletzungen im Gesicht. Der Frau gelang mit ihrem Fahrzeug die Fluch. Eine Fahndung der Polizei nach dem schwarzen SUV blieb ergebnislos.