Bei einem Verkehrsunfall auf der B38 zwischen Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach hat sich ein 55-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Schweigen-Rechtenbach unterwegs. Eine 57-jährige Fahrerin, die in die Gegenrichtung unterwegs war, kam auf seine Fahrspur, wodurch es zur Kollision kam. Die Frau hatte aufgrund eines Insektes, das im Innern ihres Fahrzeugs herumflog, die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dafür muss man wissen, dass sie eine Bienenstich-Allergie hat. Der Mann wurde durch Splitter der Fahrerscheibe leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.