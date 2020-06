Am Donnerstag, 4. Juni, ist es in der Horststraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann war mit seinem Rennrad in Richtung Horstbrücke unterwegs. Als er sich in Höhe des DHL-Shops (Horststraße 56) befand, war laut Polizei ein Autofahrer ohne Beachtung des nachfolgenden Verkehrs vom rechten Fahrbahnrand aus angefahren. Aufgrund dessen musste der Radfahrer so stark bremsen, dass das Vorderrad blockierte. Zu einem Sturz kam es nicht, der Radfahrer verletzte sich jedoch leicht am rechten Knöchel. Die Polizei ermittelt aufgrund von Verkehrsunfallflucht , kann aber zum Fahrzeugführer keine Angaben machen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.