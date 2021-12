Ein älterer Fahrer eines roten Motorrollers ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr im Landauer Heinrich-Strieffler-Weg vom Unfallort geflüchtet. Wie eine 37-jährige Autofahrerin der Polizei berichtete, sei der Rollerfahrer zu weit auf der Straßenmitte gefahren, deshalb sei sein Fahrzeug mit dem Auto der Frau kollidiert. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten zunächst kurz gesprochen hatten, sei der Rollerfahrer weitergefahren – ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.