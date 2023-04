Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 11.30 und 13.30 Uhr in Klingenmünster in der Straße Im Winkel einen geparkten Opel Corsa beschädigt und ist einfach davongefahren. Laut Polizei liegt der Schaden bei 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.