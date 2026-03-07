Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz des Südpfalzcenters in Rohrbach einen frischen Unfallschaden an ihrem Fiat entdeckt. Nach Angaben der Polizei hatte sie ihr Auto gegen 13.40 Uhr abgestellt und kehrte etwa 40 Minuten später zurück. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise. Sie können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau melden.