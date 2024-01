Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch in Landau hat sich ein fahrer aus dem Staub gemacht. Es gibt aber vielversprechende Hinweise. Laut Polizei hatte eine 56-jährige VW-Fahrerin gegen 9.10 Uhr in der Cornichonstraße verkehrsbedingt bremsen müssen. Der Fahrer eines weißen Transporters mit Anhänger sei aufgefahren. Der Schaden ist gering, er beträgt laut Polizei nur 200 Euro. Der Unfallverursacher sei davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Inzwischen liegen der Polizei jedoch Hinweise vor, wonach der Transporter mit einem blauen Schriftzug IDK-GmbH versehen war. Diesen Firmennamen gibt es laut Internetrecherche zwar mehrfach, aber es sollte dennoch möglich sein, Fahrzeug und fahrer zu identifizieren. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.