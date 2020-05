Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 14 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen in der Landauer Xylanderstraße an einem Auto Sachschaden in Höhe von 1500 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, hat die Person auch Unfallflucht begangen. Die Beamten bitten Zeugen, sich bei der Polizeiwache unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.