Nach einem Verkehrsunfall in Dörrenbach sucht die Polizei Zeugen. Nach ihren Angaben war am Mittwoch, 3. Juli, zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Einbiegen von der Schulstraße in die Straße „Am Kolmerberg“ an einen geparkten Mercedes mit Germersheimer kennzeichen gestoßen. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Der Verursacher hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Die Polizei in Bad Bergzabern bittet um Hinweise unter 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.