Landau. 1500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer, als er am Mittwoch auf dem Weißquartierplatz gegen ein dort geparktes Auto stieß und sich aus dem Staub machte. Laut Polizei muss der Unfall zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr passiert sein. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.