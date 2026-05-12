Ein alkoholisierter Mann hat sich bei einer Verkehrskontrolle in Altdorf als sein Bruder ausgegeben – und ist prompt aufgeflogen. In einer Mitteilung berichtet die Polizei, dass sie den 42-jährigen Autofahrer am Montagvormittag in der Kirchstraße angehalten hatte. Dieser versuchte zunächst, die Beamten zu täuschen, indem er den Ausweis seines Bruders vorzeigte. Der Schwindel flog jedoch sofort auf. Bei der anschließenden Überprüfung kam heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Da zudem Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Test durchgeführt – das Ergebnis: 0,98 Promille. Neben der Verkehrsstraftat muss sich der Fahrer nun auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.