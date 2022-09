Ein Vollernter und ein Personenwagen der Marke Audi sind am Montagnachmittag, 16.30 Uhr, in der Roschbacher Straße an einer Fahrbahnverengung kollidiert. Der 28 Jahre alte Fahrer des Vollernters registrierte jedoch anscheinend den Zusammenstoß nicht und setzte seine Fahrt fort, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der 31 Jahre alte Audifahrer hatte jedoch eine Dash-Cam dabei, die Fahrt und Unfall gefilmt hatte. Daher konnte der Fahrer des Erntefahrzeugs ermittelt werden. Nun werde im Hinblick auf eine Fahrerflucht geprüft, ob der Fahrer wegen der Übergröße seines Fahrzeugs eine Kollision überhaupt bemerkte, schreibt die Polizei.