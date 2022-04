Am Dienstag gegen 6.30 Uhr gelang es der Polizei in der Hauptstraße in Birkenhördt den Fahrer eines Ford zu kontrollieren. Zuvor hatte er laut Polizei über mehrere Kilometern die deutlichen Anhaltezeichen des Polizeifahrzeugs ignoriert. Bei der Kontrolle stellte sich auch heraus warum: Die Beamten bemerkten bei dem 32-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen und stellten fest, dass dieser keinen Führerschein besitzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.