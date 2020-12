Wegen seines flotten Tempos fiel einer Polizeistreife an Heiligabend gegen 23.15 Uhr ein Auto in der Maximilianstraße auf, das von einem Parkplatz vor einem Landauer Kaufhaus wegfuhr. Die Beamten hielten es zur Kontrolle an. Beim Aussteigen schwankte der 27-jährige Fahrer so sehr, dass er sich an der Autotüre festhalten musste. Ein Atemalkoholtest brachte 1,9 Promille. Der junge Mann aus Landau wurde zur Blutentnahme mitgenommen und muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.