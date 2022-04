Die Polizei reagierte am Sonntagabend auf Hinweise aus der Bevölkerung auf einen unsicher geführten Transporter auf der B10 bei Albersweiler. Der Mann würde trotz Gegenverkehrs überholen, hieß es gegen 21 Uhr. Eine Streife folgte dem Transporter, auch durch die B10-Baustelle. Zeitweise sei der Mann rund 180 Stundenkilometer gefahren, heißt es im Polizeibericht. Zuvor überholte er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs, wobei es jedoch zu keiner Gefährdung kam. Das Fahrzeug konnte schließlich auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zum Folgen aufgefordert und an der Aral-Tankstelle bei Landau-Zentrum einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem ungarischen Fahrzeugführer war deutlicher Alkoholgeruch festzustellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Während des Polizeieinsatzes wurde der 34-Jährige zunehmend aggressiver und leistete Widerstand gegen die Polizisten. Er wurde schließlich festgesetzt. Nun muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.