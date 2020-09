Freie Fahrt bei Queichheim. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat einen weiteren wichtigen Teilabschnitt der Großbaustelle bei der Autobahnanschlussstelle Landau-Zentrum beendet: Die L 509 (Landau – Herxheim/Offenbach) ist spätestens ab Dienstag früh wieder ohne Umfahrung der Trogbaustelle passierbar. Wenn alles glatt läuft, könne sie vielleicht sogar schon im Laufe des Montagabends freigegeben werden, sagte Jürgen Buschlinger vom Landauer Baubüro des LBM. Damit entfällt dann auch die einwöchige Umleitung durch Queichheim. Wie berichtet, wird die Straße (K 5) vom und zum Stadtviertel Horst tiefer gelegt, um einen kreuzungsfreien Verkehr zu ermöglichen. Nach Angaben Buschlingers ist die Fahrbahn der L 509, die über den Trog führt, an beiden Seiten angeschlossen und markiert. In den kommenden Wochen müssen noch die beiden Enden der tiefergelegten K 5 an den Kreisel einerseits und die bestehende Straße andererseits angeschlossen werden. Der LBM lässt sich diese Verbesserung der Verkehrssituation fast 4,6 Millionen Euro kosten.