Am Mittwoch eröffnet ein neuer Heimtierfachhandel im Gewerbegebiet der Gemeinde Pleisweiler-Oberhofen: Zoo & Co. Tiere gibt es aber nicht zu kaufen.

„Geschenkt habe ich den Erfolg nicht bekommen“, sagt Tobias Schmidt. Der 46-jährige Familienvater freut sich, dass sein neuer Fachhandel im Weidfeld 6 an der Grenze zu Bad Bergzabern, der am Mittwoch, dem 13. Mai eröffnet, sein erster in der Pfalz ist. Denn er ist Pfälzer, geboren in Landau. 100 Beschäftigte arbeiten in seinem Unternehmen, der Baden GmbH. 2010 hat er den ersten Fachhandel eröffnet. Inzwischen sind es acht in Baden-Württemberg und einer in Bayern.

Tobias Schmidt ist Franchisenehmer der Sagaflor AG, die bundesweit 150 dieser Märkte mit dem gleichen Konzept betreibt. „Wir sind mit dem Standort Bad Bergzabern der einzige Markt im Umkreis von 15 Kilometern mit dem Schwerpunkt Hunde und Katzen“, so Tobias Schmidt.

Viele Produkte für Tiergesundheit

Auf gut 400 Quadratmetern findet sich alles für die Vierbeiner, insgesamt mehr als 10.000 Artikel. Gleich am Eingang gibt es eine Snack-Bar für Hunde, mit allem zum Kauen, also nicht nur dem traditionellen Kauknochen, sondern Getrocknetes in Varianten und Formen wie Bagels oder Herzen.

Das Angebot an Futter für Katzen und Hunde ist groß. „Wir haben Futter für jedes Alter und Spezialfutter bei Krankheiten, zum Beispiel für nieren- oder herzkranke Tiere oder Allergiker“, erläutert der Chef. Einen wichtigen Stellenwert hat für ihn auch die Tiergesundheit, die sich im Angebot wiederspiegelt. Es gibt Mittel gegen Flöhe oder Zecken, für die Zahnpflege, Wundspray und Vieles mehr, auch auf Kräuterbasis, um nur wenige zu nennen.

Bei Gillet gelernt

„Für Nager und Vögel gibt es ein gestrafftes Sortiment, wir haben Futter und Einstreu, auch Vogel- und Hühnerfutter,“ erklärt Schmidt beim Rundgang mit der RHEINPFALZ durch den Markt. Und stellt auch die vier Damen vor, die künftig die Gesichter des Fachhandels sein werden und auch für Fragen oder Beratungen zur Verfügung stehen. Es sind Julia Hoß, Nicole Messemer, Michèl Scherrer und Michelle Willert. Sie kommen aus Bad Bergzabern oder dem näheren Umkreis. Sie zeigen auch gerne Spielzeuge für Hund und Katze, Näpfe, Katzenbäume oder Schlafplätze. Spezialbetten, Kühlmatten oder eine selbstreinigende Katzentoilette sind ebenfalls im Sortiment. Das Gewicht von Hunden kann auf einer Waage vor Ort kontrolliert werden.

„Als Kind durfte ich keine Tiere halten, vielleicht kommt es daher“, erklärt Tobias Schmidt seine Begeisterung für die Rundumversorgung von Tieren. Angefangen hat er mit einer Lehre als Einzelhandelskaufmann bei Gillet in Landau. Seinen Fachwirt hat er in Karlsruhe gemacht, mit 30 Jahren seinen ersten Heimtierfachmarkt eröffnet.

Nun, 16 Jahre später, sind wir bei Nummer zehn. Wie schafft man solch einen Expansionskurs? „Ich habe viele Jahre 70 Stunden in der Woche gearbeitet und nicht fürstlich gelebt“, sagt er. Zudem seien alle Gewinne in seine Firma geflossen und sinnvoll investiert worden. Vertreten lassen will er sich auch im zehnten Markt nicht. In den ersten Wochen werde er sehr häufig vor Ort sein, kündigt er an.