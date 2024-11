In der Johanneskirche in Landau, Horststraße 97, stehen am Montag, 11. November, 19 Uhr, Fürbitten und Gespräche zur Friedensdekade 2024 im Mittelpunkt. „Ein neuer Weg muss beschritten werden, in Deutschland wie auch in der Evangelischen Kirche. Christenmenschen wollen reden über die Gewalt in der Levante, in Israel, Palästina und im Libanon, so dass Gewaltfreiheit und Verständigung stärker werden. Dazu sitzen Menschen im Kreis und öffnen gemeinsam einen Raum für Mut“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Kreis sei ein Experiment, zu dem alle willkommen seien, schreibt Pfarrer Andreas Kuntz. Von 2010 bis 2015 war er im Zivilen Friedensdienst in Israel und Palästina tätig.