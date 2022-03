Mit einer Infoveranstaltung „Klima schützen, klug investieren: Jetzt Solar aufs eigene Dach!“ will die Stadtverwaltung im Zuge der Landauer Solaroffensive Bürger am Donnerstag, 31. März, um 19 Uhr darüber informieren, unter welchen bedingungen sich Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen rechnen. Referenten sind Robin Göbel und Bernhard Mertel von der Energie Südwest. Nach Angaben der Stadt könnte sich Landau mit über 1000 Sonnenstunden im Jahr nicht nur selbst versorgen, sondern mehr Energie erzeugen, als vor Ort verbraucht wird, wenn alle geeigneten Dachflächen genutzt würden. Wer sich vorab informieren möchte, ob sich eine Solaranlage auf dem eigenen Dach lohnt, kann das mit wenigen Klicks im landesweiten Solarkataster Rheinland-Pfalz unter https://solarkataster.rlp.de herausfinden. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung bei der städtischen Klimaschutzmanagerin Maren Dern per E-Mail an solaroffensive@landau.de erforderlich. Dern verschickt dann Zugangslinks.