Her mit dem Sonderabfall! Am Mittwoch und am Donnerstag, 9. und 10. September, sammelt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) Sonderabfälle ein.

Dazu gehören Desinfektionsmittel, Säuren, Laugen, Beizmittel, Reinigungsmittel, Leim- und Klebemittel, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, leere Ölkanister oder ölverschmutzte Lappen.

Wer Sonderabfall abzugeben hat, sollte Ausschau nach den beiden grünen Sammelmobilen halten, die am Mittwoch in den Landauer Ortsteilen und am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr im Wertstoffhof (Am Hölzel 28) Halt machen. Nicht zu den Sonderabfällen gehören vollständig ausgehärtete Altlacke und Altfarben einschließlich Malerutensilien wie Pinsel. Diese können über die Restabfalltonne entsorgt werden.

Leere Verpackungen, Verpackungen aus Glas, Kunststoff, Papier, Styropor oder Metall (auch von Farben und Lacken) müssen über die verschiedenen Wertstoffsäcke entsorgt worden. Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und Elektronikschrott nimmt ganzjährig das Entsorgungszentrum Am Hölzel in Mörlheim an. Auch flüssige Dispersionsfarbe wird kostenlos in haushaltsüblichen Mengen am Wertstoffhof angenommen.

Die Stationen am Mittwoch

Arzheim, Parkplatz am Friedhof, 13 bis 14 Uhr

Dammheim, Turnhalle, 8 bis 9 Uhr

Godramstein, Sportplatz, 11 bis 12 Uhr

Horstring, Danziger Platz (Parkplatz Süd), 11 bis 12 Uhr

Mörlheim, Ortsverwaltung, 8 bis 9 Uhr; Sportplatz, 14.30 bis 15.30 Uhr

Nußdorf, gegenüber Sportplatz, 9.30 bis 10.30 Uhr

Queichheim, Turnhalle, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Wollmesheim, Sportplatz, 13 bis 14 Uhr